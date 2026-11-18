Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Als Investment sei die Siemens-Aktie nach wie vor solide, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Diese Feststellung fusse auf guten Wachstumsaussichten, gepaart mit Spielraum bei der Bewertung. Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft könne sich im kommenden Jahr auf zwölf Prozent beschleunigen, von rund neun Prozent in diesem Jahr.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.9 Prozent auf 267.45 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 23.39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 173’492 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 14.2 Prozent nach oben. Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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