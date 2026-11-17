Um 16:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,04 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36'660 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Am 08.10.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.13 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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