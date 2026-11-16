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16.11.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,00 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 12:28 Uhr im XETRA-Handel bei 11,00 EUR. Bei 11,04 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,98 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'814 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,36 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.05 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,328 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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