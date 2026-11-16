Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
339.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
314.10 €
|
Abst. Kursziel*:
7.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
323.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.95%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
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13.11.26
|Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.ch)
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12.11.26
|DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
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|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|297.50
|1.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:40
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Warburg Research
Deutsche Börse Hold
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VINCI Buy
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Deutsche Bank AG
Springer Nature Buy
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Deutsche Bank AG
RTL Hold
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Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Hold
|09:14
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Jefferies & Company Inc.
Nike Buy
|08:57
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zurich Insurance Buy