Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Als Investment sei die Siemens-Aktie nach wie vor solide, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Diese Feststellung fuße auf guten Wachstumsaussichten, gepaart mit Spielraum bei der Bewertung. Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft könne sich im kommenden Jahr auf zwölf Prozent beschleunigen, von rund neun Prozent in diesem Jahr./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
266.60 €
|
Abst. Kursziel*:
23.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
265.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.27%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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