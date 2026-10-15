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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

11.02
CHF
-0.16
CHF
-1.43 %
17:30:00
SWX
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15.10.2026 13:09:03

Südzucker Halten

Südzucker
11.26 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12,20 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dank des Spezialitäten-Geschäfts die Erwartungen geschlagen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Ausblick des Zuckerproduzenten mangele es indes an "Glamour", ein stärkerer "Zucker-Optimismus" greife wohl erst im folgenden Jahr./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Halten
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
12.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
12.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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