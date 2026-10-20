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Index im Fokus 20.10.2026 17:58:13

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der SDAX zeigte sich heute wenig bewegt.

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Schlussendlich ging der SDAX nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 18’186.07 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.124 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.301 Prozent auf 18’155.33 Punkte an der Kurstafel, nach 18’210.22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’925.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’269.14 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’106.55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’283.65 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 17’100.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.78 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 6.54 Prozent auf 14.00 EUR), MLP SE (+ 4.56 Prozent auf 11.00 EUR), Mutares (+ 4.17 Prozent auf 26.20 EUR), EVOTEC SE (+ 3.50 Prozent auf 2.72 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3.05 Prozent auf 33.76 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7.12 Prozent auf 26.86 EUR), SMA Solar (-6.68 Prozent auf 51.70 EUR), HelloFresh (-4.95 Prozent auf 2.94 EUR), Südzucker (-3.49 Prozent auf 11.62 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3.04 Prozent auf 11.15 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’088’420 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5.001 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.57 erwartet. Mit 8.68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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