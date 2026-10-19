Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent fester bei 18’230.81 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.157 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.088 Prozent auf 18’182.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’198.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18’250.46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’115.27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SDAX mit 18’106.55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 18’250.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 16’719.64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.04 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 6.99 Prozent auf 205.00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.14 Prozent auf 77.90 EUR), HelloFresh (+ 3.18) Prozent auf 3.12 EUR), PVA TePla (+ 2.43 Prozent auf 30.32 EUR) und Mutares (+ 2.26 Prozent auf 24.90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil JOST Werke (-2.67 Prozent auf 58.40 EUR), Douglas (-2.58 Prozent auf 7.56 EUR), Energiekontor (-2.54 Prozent auf 23.05 EUR), Südzucker (-2.14 Prozent auf 11.88 EUR) und Ottobock (-2.05 Prozent auf 52.50 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 276’617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.001 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.55 Prozent.

Redaktion finanzen.ch