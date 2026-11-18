|Kongress voraus
|
18.11.2026 07:19:00
Novartis stellt neue Krebsforschungsdaten vor – was bedeutet das für die Aktie?
Novartis bringt im Dezember neue Studiendaten zu mehreren wichtigen Krebsmedikamenten auf zwei internationale Fachkonferenzen.
Novartis präsentiert neue Daten zu Pelabresib und Kisqali
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wirkstoff Pelabresib, der bei Myelofibrose eingesetzt wird - einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks, bei der die Blutbildung gestört ist. Die Phase-III-Studie Manifest-2 liefert Daten nach 144 Wochen Beobachtungszeit und zeigt laut Novartis anhaltende klinische Wirkungen bei Patienten, die zuvor noch keine bestimmte Wirkstoffklasse erhalten hatten. Es handelt sich dabei um die bislang längste Nachbeobachtung aus einer Kombinationsstudie in dieser Patientengruppe.
Für das bereits zugelassene Krebsmittel Kisqali (Wirkstoff: Ribociclib) werden Sechs-Jahres-Daten aus der Natalee-Studie präsentiert. Diese untersuchen die Wirksamkeit bei Patientinnen mit einem bestimmten Typ von frühem Brustkrebs, aufgeteilt nach dem Befall der Lymphknoten.
Erste klinische Daten zu neuem Wirkstoff Rae346
Erstmals werden zudem klinische Daten zu Rae346 (früher Snv4818) gezeigt, einem Wirkstoff, den Novartis vom Unternehmen Synnovation übernommen hat. Die Phase-I/II-Studie testet den Wirkstoff bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs und einer bestimmten genetischen Veränderung.
Novartis stellt Langzeitdaten zu Scemblix vor
Für das Mittel Scemblix (Wirkstoff: Asciminib), das bei chronischer myeloischer Leukämie - einer Form von Blutkrebs - eingesetzt wird, werden längerfristige Daten aus zwei Studien präsentiert, die die Wirksamkeit und Verträglichkeit in früheren Behandlungslinien belegen sollen.
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI etwas höher erwartet -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.