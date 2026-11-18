Novartis präsentiert neue Daten zu Pelabresib und Kisqali

Novartis wird an zwei grossen medizinischen Fachkonferenzen im Dezember 2026 neue Studiendaten vorstellen. Dabei handelt es sich um die Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) sowie das San Antonio Breast Cancer Symposium (Sabcs), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wirkstoff Pelabresib, der bei Myelofibrose eingesetzt wird - einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks, bei der die Blutbildung gestört ist. Die Phase-III-Studie Manifest-2 liefert Daten nach 144 Wochen Beobachtungszeit und zeigt laut Novartis anhaltende klinische Wirkungen bei Patienten, die zuvor noch keine bestimmte Wirkstoffklasse erhalten hatten. Es handelt sich dabei um die bislang längste Nachbeobachtung aus einer Kombinationsstudie in dieser Patientengruppe.

Für das bereits zugelassene Krebsmittel Kisqali (Wirkstoff: Ribociclib) werden Sechs-Jahres-Daten aus der Natalee-Studie präsentiert. Diese untersuchen die Wirksamkeit bei Patientinnen mit einem bestimmten Typ von frühem Brustkrebs, aufgeteilt nach dem Befall der Lymphknoten.

Erste klinische Daten zu neuem Wirkstoff Rae346

Erstmals werden zudem klinische Daten zu Rae346 (früher Snv4818) gezeigt, einem Wirkstoff, den Novartis vom Unternehmen Synnovation übernommen hat. Die Phase-I/II-Studie testet den Wirkstoff bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs und einer bestimmten genetischen Veränderung.

Novartis stellt Langzeitdaten zu Scemblix vor

Für das Mittel Scemblix (Wirkstoff: Asciminib), das bei chronischer myeloischer Leukämie - einer Form von Blutkrebs - eingesetzt wird, werden längerfristige Daten aus zwei Studien präsentiert, die die Wirksamkeit und Verträglichkeit in früheren Behandlungslinien belegen sollen.

Basel (awp)