Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Südzucker Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Underweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
9.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.56%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
9.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.96%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
20.01.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Dienstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Experten sehen bei Südzucker-Aktie Potenzial (finanzen.net)