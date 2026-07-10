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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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10.07.2026 14:07:43

Südzucker Halten

Südzucker
10.03 CHF -1.65%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Halten
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Halten 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
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