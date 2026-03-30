Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, während sich die Fundamentaldaten für Zucker im Vorfeld der EU-Preisanpassungen im Jahr 2026 verbesserten, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies dürfte die Gewinne in den beiden kommenden Jahren klar steigern und die operativen Risiken verringern. Trotz des deutlichen Kursanstiegs seit Beginn des Iran-Kriegs notiere die Aktie immer noch 35 Prozent unter ihren Hochs aus dem Jahr 2023. Wenn die Kurserholung wie von ihm erwartet verlaufe, bedeute das immer noch eine günstige Bewertung./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12.00 €
|
Abst. Kursziel*:
25.00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
12.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.19%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
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30.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt in Rot: SDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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30.03.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagmittag stark gefragt (finanzen.ch)
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30.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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30.03.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
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24.03.26
|SDAX-Handel aktuell: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel SDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
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|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|06:58
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|06:58
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|14.01.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.71
|13.57%
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Südzucker Overweight