Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Zuckerkonzern habe mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich der bestätigte Ausblick auf das neue Geschäftsjahr als konservativ erweisen./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.60 €
|
Abst. Kursziel*:
29.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.98%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
27.04.26
|Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Südzucker (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
23.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.04.26