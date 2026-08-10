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10.08.2026 12:26:11
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt
Beim SDAX stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.
Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.14 Prozent auf 18’633.75 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.644 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.218 Prozent fester bei 18’700.32 Punkten in den Montagshandel, nach 18’659.63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’700.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’622.84 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’128.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 18’628.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’394.92 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.36 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3.93 Prozent auf 31.24 EUR), EVOTEC SE (+ 3.87 Prozent auf 3.60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.27 Prozent auf 15.80 EUR), SMA Solar (+ 3.12 Prozent auf 56.25 EUR) und pbb (+ 2.32 Prozent auf 3.52 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Stabilus SE (-8.50 Prozent auf 15.72 EUR), GFT SE (-3.59 Prozent auf 22.80 EUR), CANCOM SE (-2.61 Prozent auf 24.25 EUR), Ströer SE (-1.76 Prozent auf 40.14 EUR) und Basler (-1.68 Prozent auf 23.45 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 601’382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4.028 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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