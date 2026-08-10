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10.08.2026 09:28:13
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.
Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.09 Prozent höher bei 18’675.70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.644 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.218 Prozent fester bei 18’700.32 Punkten, nach 18’659.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’700.32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’675.70 Zählern.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’128.23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 18’628.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SDAX 17’394.92 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.61 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 4.79 Prozent auf 31.50 EUR), Hypoport SE (+ 3.53 Prozent auf 90.90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.96 Prozent auf 15.60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1.81 Prozent auf 56.20 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.73 Prozent auf 3.52 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Stabilus SE (-5.01 Prozent auf 16.32 EUR), GFT SE (-1.27 Prozent auf 23.35 EUR), Ströer SE (-1.03 Prozent auf 40.44 EUR), CEWE Stiftung (-1.02 Prozent auf 97.40 EUR) und CANCOM SE (-1.00 Prozent auf 24.65 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 52’845 Aktien gehandelt. Mit 4.028 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2.35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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