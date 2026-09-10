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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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14.09.2026 07:46:10

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Franzosen weiter ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, wie er am Freitag schrieb. Sie bedienten zwei enorm wachstumsstarke Themen im Bereich der KI-Rechenzentren: Leistungshalbleiter und Silizium-Photonik./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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