STMicroelectronics 36.85 CHF 6.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aufschwung des Chipkonzerns nehme Kontur an, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend anlässlich der Signale für das zweite Quartal. Dies sei allerdings mehr als eingepreist./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.