STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie im September 2026
Im September 2026 haben 4 Experten die STMicroelectronics-Aktie analysiert.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 74,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 26,97 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der STMicroelectronics-Aktie von 47,04 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|68,00 EUR
|44,57
|30.09.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|70,09
|28.09.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|70,09
|14.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|68,00 EUR
|44,57
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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STMicroelectronics am 30.09.2026
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