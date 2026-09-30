Die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie im September 2026

Im September 2026 haben 4 Experten die STMicroelectronics-Aktie analysiert.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 74,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 26,97 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der STMicroelectronics-Aktie von 47,04 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 68,00 EUR 44,57 30.09.2026 UBS AG 80,00 EUR 70,09 28.09.2026 UBS AG 80,00 EUR 70,09 14.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 68,00 EUR 44,57 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch