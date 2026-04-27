STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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27.04.2026 11:34:00
STMicroelectronics Neutral
STMicroelectronics
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24,20 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumstreiber der Franzosen hießen KI und Satelliten-Technik, schrieb Alexander Duval am Freitagabend nach dem Quartalsbericht. Er hob seinen Bewertungsmaßstab an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.86%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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