STMicroelectronics 40.28 CHF 0.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24,20 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumstreiber der Franzosen hießen KI und Satelliten-Technik, schrieb Alexander Duval am Freitagabend nach dem Quartalsbericht. Er hob seinen Bewertungsmaßstab an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:20 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.