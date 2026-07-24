STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen und Prognosen von 53 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der nicht mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang stehenden Aktivitäten sei ausgeprägt, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte daher die Schätzungen für den Halbleiterhersteller nach oben. Rückenwind verliehen auch die Wachstumsaussichten von KI-Produkten./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.65 €
|
Abst. Kursziel*:
42.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.38%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|STMicroelectronics Neutral
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