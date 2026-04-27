STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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27.04.2026 11:34:31
STMicroelectronics Neutral
STMicroelectronics
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 38 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sandeep Deshpande attestierte den Franzosen nach dem Quartalsbericht eine starke Entwicklung. Die Profitabilität sei entscheidend für eine Neubewertung./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.05 €
|
Abst. Kursziel*:
11.50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.02%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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