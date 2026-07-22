Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’091 0.0%  Dow 52’338 0.2%  DAX 25’155 0.6%  Euro 0.9292 0.3%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’145 1.7%  Bitcoin 53’871 -0.3%  Dollar 0.8143 0.2%  Öl 93.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Solana erreicht Meilenstein: Eine Milliarde Transaktionen in einer Woche - wie sich das auf den Kurs auswirken könnte
Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Kühne + Nagel International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sartorius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...

STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten im Fokus 22.07.2026 18:58:00

Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: STMicroelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

STMicroelectronics öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

STMicroelectronics
53.55 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

STMicroelectronics stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,229 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte STMicroelectronics ein EPS von -0,100 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,00 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte STMicroelectronics einen Umsatz von 2,44 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,170 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,44 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 10,46 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

STMicroelectronics-Aktie nach Gewinnanstieg zweistellig im Plus - Erwartungen nicht erfüllt
Aktienrennen der Chip-Konzerne: Infineon vs. STMicroelectronics - Was Anleger wissen müssen
STMicro-Aktie auf Hoch seit 2000: Umsatzprognosen für Rechenzentren verdoppelt

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten