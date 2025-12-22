Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.32%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.97%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
20.12.25
|EU plan to relax petrol car ban dismissed by Fiat maker (Financial Times)
|
19.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
19.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 startet im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|07:58
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:58
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|9.18
|-0.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|
RBC Capital Markets
Tesla Outperform
|07:58
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
HORNBACH Hold
|07:31
|
Bernstein Research
T-Mobile US Market-Perform
|07:30
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|07:30
|
Bernstein Research
Airbus Outperform
|19.12.25
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform