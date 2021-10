Tech-Tipp: So verlängert man die Laufzeit seines Handyakkus

Wer kennt das Problem nicht: Das Smartphone über Nacht noch an den Strom angeschlossen, morgens mit nahezu vollem Akku aus dem Haus und auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit wird es schon eng mit der restlichen Laufzeit. Doch es gibt einige einfache Tipps, mit denen Sie Ihren Akku etwas schonen und über den Tag kommen können.

Display-Helligkeit herunterfahren

Ein einfacher, aber effektiver, Trick ist das das Dimmen des Displays, denn dieses verbraucht mitunter am meisten Strom. Wer ein Handy OLED-Display besitzt, sollte ausserdem im besten Fall einen dunklen Hintergrund wählen, damit wird ebenso weniger Energie verbraucht.

Mobiles Internet vermeiden

Die mobile Datenverbindung benötigt für die Übertragung von Daten deutlich mehr Energie als die Nutzung eines WLAN-Netzwerkes. Vor allem in Gebieten, in denen die Verbindung sowieso schon schlecht ist, ist der Verbrauch noch höher. Daher lohnt es sich, wann immer es möglich ist, ins WLAN zu wechseln oder bei schlechter Netzabdeckung einfach die mobilen Daten auszuschalten.

In den Energiesparmodus wechseln

Eine der einfachsten Möglichkeiten ist in den Energiesparmodus, welchen jedes Smartphone heutzutage besitzt, zu wechseln. Üblicherweise bietet das System sogar verschiedene Modi an, so dass der Nutzer auswählen kann inwieweit Funktionen dabei eingeschränkt werden sollen bzw. dürfen.

Synchronisation des E-Mail-Kontos umstellen

Heutzutage empfängt und sendet fast jeder seine E-Mails ganz einfach von unterwegs über sein Handy. Doch das ständige synchronisieren des E-Mail-Kontos beansprucht den Akku - insbesondere bei der Nutzung mehrerer Konten und beim Eingang vieler Mails. Durch das Auswählen eines grösseren Abrufintervalls von mehreren Stunden oder einer manuellen Synchronisation, kann Energie gespart werden.

Richtige Ladung

Vielerorts hält sich hartnäckig der Mythos, man solle sein Smartphone erst laden, wenn der Akku nahezu restlos leer ist. Doch was für die Nickel-Cadmium- und Nickel-Metall-Hydrid-Akkus aus den Anfängen des Handys noch gestimmt haben mag, belastet die heutigen Lithium-Ionen-Akkus extrem. Für diese sei das Aufladen in einem Bereich zwischen 30 und 70 Prozent optimal.

Original-Ladekabel verwenden

Das Netz bietet eine Vielfalt an nachgemachten Smartphone-Ladekabeln, die oftmals deutlich günstiger als die Originalteile angeboten werden. Doch hier sollten Verbraucher Vorsicht walten lassen: Teils weisen diese Komponenten Qualitätsmängel oder elektronische Defizite auf und können durch Strom- und Spannungsprobleme Schäden am Smartphone verursachen. Wer noch mehr Energie sparen möchte, kann sich zudem auch eine Energiespar-App herunterladen, die den Leistungsverbrauch überwacht und weiteres Akkusparpotenzial aufzeigt.

Redaktion finanzen.ch