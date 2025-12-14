Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.12.2025 09:14:00

Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETF Obligationen"

Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner

Bei den Swiss ETF Awards 2025 wurde der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Dist) von der Jury als bester Aktiver ETF Obligationen prämiert.

Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Dist) mit der ISIN IE00B5ZR2157 ist ein aktiv verwalteter Obligationen-ETF, der darauf abzielt, laufende Erträge zu erzielen und gleichzeitig Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende, auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Damit positioniert er sich als konservative Anlage im Bereich der festverzinslichen Wertschriften. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Anleihen beträgt in der Regel weniger als drei Jahre, und die durchschnittliche Duration liegt unter einem Jahr. Dadurch reagiert der ETF nur begrenzt auf Zinsänderungen - was ihn insbesondere in Phasen steigender Zinsen interessant macht.

Das Produkt ist in Irland domiziliert und unterliegt den europäischen UCITS-Richtlinien, was ein hohes Mass an Anlegerschutz bietet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt mit rund 0.19 % pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Die Erträge werden ausschüttend behandelt, das heisst, Anleger erhalten regelmässige Auszahlungen aus den Zinserträgen des Fonds. Die Fondswährung ist Euro (EUR); eine Absicherung gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) besteht nicht, weshalb Schweizer Anleger einem gewissen Währungsrisiko ausgesetzt sind.

Im aktuellen Marktumfeld profitiert der ETF von den gestiegenen Zinsen im Euroraum und bietet eine attraktive Alternative zu klassischen Geldmarktanlagen. Die Performance der letzten zwölf Monate lag - in Euro gerechnet - bei rund +3 %, während die Volatilität sehr gering blieb. Über längere Zeiträume zeigte der Fonds eine stabile Entwicklung mit geringen Wertschwankungen, was ihn zu einem geeigneten Baustein für sicherheitsorientierte Portfolios macht.

Die grössten Vorteile des ETFs liegen in seiner kurzen Laufzeitenstruktur, der hohen Liquidität und der Fokussierung auf Anleihen mit guter Bonität. Dadurch ist das Zinsänderungs- und Kreditrisiko im Vergleich zu klassischen Anleihefonds mit längerer Duration deutlich reduziert. Gleichzeitig bleibt das Renditepotenzial begrenzt, da Kurzläufer naturgemäss niedrigere Zinsen abwerfen als langlaufende Obligationen oder risikoreichere Anlageklassen.

Für Schweizer Privatanleger eignet sich der PIMCO Euro Short Maturity ETF insbesondere als konservativer Portfolio-Baustein, beispielsweise als Liquiditätsreserve oder als stabile Komponente in einem diversifizierten Anlageportfolio. Anleger, die eine moderate, planbare Ertragsquelle mit geringer Volatilität suchen, können mit diesem Fonds von einem professionell verwalteten, qualitativ hochwertigen Anleiheportfolio profitieren. Weniger geeignet ist der ETF hingegen für Anleger, die hohe Renditen anstreben oder eine vollständige Währungsabsicherung gegenüber dem Schweizer Franken wünschen.

Fazit:

Insgesamt stellt der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF eine interessante Lösung für Anleger dar, die ihr Portfolio um einen stabilen, kurzfristig ausgerichteten Anleihebaustein erweitern möchten. Mit seiner Kombination aus professionellem Management, niedriger Kostenquote und Fokus auf Kapitalerhalt bietet der Fonds eine defensive, transparente und liquide Anlageoption - insbesondere in Zeiten erhöhter Zinsvolatilität und unsicherer Märkte. Schweizer Anleger sollten jedoch stets das Währungsrisiko EUR/CHF berücksichtigen und prüfen, wie dieser Baustein in ihre persönliche Vermögensstrategie passt.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von PIMCO hier.


Bildquelle: Shutterstock

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

