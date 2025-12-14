|
14.12.2025 09:14:00
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETF Obligationen"
Bei den Swiss ETF Awards 2025 wurde der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Dist) von der Jury als bester Aktiver ETF Obligationen prämiert.
Das Produkt ist in Irland domiziliert und unterliegt den europäischen UCITS-Richtlinien, was ein hohes Mass an Anlegerschutz bietet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt mit rund 0.19 % pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Die Erträge werden ausschüttend behandelt, das heisst, Anleger erhalten regelmässige Auszahlungen aus den Zinserträgen des Fonds. Die Fondswährung ist Euro (EUR); eine Absicherung gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) besteht nicht, weshalb Schweizer Anleger einem gewissen Währungsrisiko ausgesetzt sind.
Im aktuellen Marktumfeld profitiert der ETF von den gestiegenen Zinsen im Euroraum und bietet eine attraktive Alternative zu klassischen Geldmarktanlagen. Die Performance der letzten zwölf Monate lag - in Euro gerechnet - bei rund +3 %, während die Volatilität sehr gering blieb. Über längere Zeiträume zeigte der Fonds eine stabile Entwicklung mit geringen Wertschwankungen, was ihn zu einem geeigneten Baustein für sicherheitsorientierte Portfolios macht.
Die grössten Vorteile des ETFs liegen in seiner kurzen Laufzeitenstruktur, der hohen Liquidität und der Fokussierung auf Anleihen mit guter Bonität. Dadurch ist das Zinsänderungs- und Kreditrisiko im Vergleich zu klassischen Anleihefonds mit längerer Duration deutlich reduziert. Gleichzeitig bleibt das Renditepotenzial begrenzt, da Kurzläufer naturgemäss niedrigere Zinsen abwerfen als langlaufende Obligationen oder risikoreichere Anlageklassen.
Für Schweizer Privatanleger eignet sich der PIMCO Euro Short Maturity ETF insbesondere als konservativer Portfolio-Baustein, beispielsweise als Liquiditätsreserve oder als stabile Komponente in einem diversifizierten Anlageportfolio. Anleger, die eine moderate, planbare Ertragsquelle mit geringer Volatilität suchen, können mit diesem Fonds von einem professionell verwalteten, qualitativ hochwertigen Anleiheportfolio profitieren. Weniger geeignet ist der ETF hingegen für Anleger, die hohe Renditen anstreben oder eine vollständige Währungsabsicherung gegenüber dem Schweizer Franken wünschen.
Fazit:Insgesamt stellt der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF eine interessante Lösung für Anleger dar, die ihr Portfolio um einen stabilen, kurzfristig ausgerichteten Anleihebaustein erweitern möchten. Mit seiner Kombination aus professionellem Management, niedriger Kostenquote und Fokus auf Kapitalerhalt bietet der Fonds eine defensive, transparente und liquide Anlageoption - insbesondere in Zeiten erhöhter Zinsvolatilität und unsicherer Märkte. Schweizer Anleger sollten jedoch stets das Währungsrisiko EUR/CHF berücksichtigen und prüfen, wie dieser Baustein in ihre persönliche Vermögensstrategie passt.
Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von PIMCO hier.
