Handel in Paris: CAC 40 letztendlich leichter

Schlussendlich gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.37 Prozent auf 8’121.07 Punkte nach. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.465 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.195 Prozent auf 8’135.52 Punkte an der Kurstafel, nach 8’151.38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’143.38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8’099.45 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der CAC 40 bei 7’982.65 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 7’830.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, notierte der CAC 40 bei 7’274.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9.84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’314.23 Punkte. 6’763.76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 180’828 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311.824 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

