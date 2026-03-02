TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
30.48 €
Abst. Kursziel*:
-1.57%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
30.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.32%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
