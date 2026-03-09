LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih;