09.03.2026 13:11:04

Airbus SE Overweight

Airbus
154.15 CHF -3.27%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
170.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
171.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.94%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

