|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
170.80 €
|
Abst. Kursziel*:
28.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
171.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.94%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:19
|Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06:38
|Deutsches Satellitenprojekt: Allianz von Rheinmetall, Airbus und OHB nimmt Form an - Aktien im Blick (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|13:11
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13:11
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13:11
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|154.15
|-3.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:11
|
Barclays Capital
Airbus Overweight
|13:09
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|13:01
|
RBC Capital Markets
easyJet Outperform
|13:00
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|12:59
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|12:59
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|12:58
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform