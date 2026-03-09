HPE-Aktie zieht an: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt

Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.

Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die HPE-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,17 Prozent höher bei 22,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch