SMI 13'000 -0.7%  SPI 17'964 -0.8%  Dow 47'741 0.5%  DAX 23'409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5'685 -0.6%  Gold 5'145 0.8%  Bitcoin 53'367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Milliarden-Deal 10.03.2026 06:45:00

Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie im Blick

Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners.

Shell
33.09 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen
Dies ermögliche dem Unternehmen, "einen Vermögenswert zu monetarisieren, der nicht zentral für das Schmierstoffportfolio von Shell in den USA ist, und in Gelegenheiten zu reinvestieren, die höhere Renditen generieren", teilte der Energiekonzern mit.

Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.

Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.

Von Josh Beckerman

DOW JONES

