|Milliarden-Deal
10.03.2026 06:45:00
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie im Blick
Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners.
Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.
Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.
Von Josh Beckerman
DOW JONES
