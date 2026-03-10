Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie im Blick

Dies ermögliche dem Unternehmen, "einen Vermögenswert zu monetarisieren, der nicht zentral für das Schmierstoffportfolio von Shell in den USA ist, und in Gelegenheiten zu reinvestieren, die höhere Renditen generieren", teilte der Energiekonzern mit.

Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.

Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.

Von Josh Beckerman

DOW JONES