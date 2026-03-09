Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’942 -1.2%  SPI 17’875 -1.2%  Dow 47’090 -0.9%  DAX 23’421 -0.7%  Euro 0.9024 0.1%  EStoxx50 5’682 -0.7%  Gold 5’107 0.0%  Bitcoin 53’635 4.0%  Dollar 0.7785 -0.2%  Öl 98.5 5.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Moderna, Pfizer und AstraZeneca uneins: BAG legt Verträge zur Beschaffung von Covid-Impfstoffen offen
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Einigung mit Hims & Hers - Kooperation geplant - Hims & Hers-Aktie +45 Prozent
Eskalation im Nahen Osten führt zu Kurssprung bei Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon
Preissprung bei Öl sorgt für kräftige Abgaben bei Aktien von Lufthansa, TUI und US-Airline-Aktien
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...

NIO Aktie 43286578 / US62914V1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen im Überblick 09.03.2026 17:01:00

Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende NIO-Bilanz.

NIO
3.82 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen

NIO wird am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,036 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,40 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,729 CNY, gegenüber -1,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 87,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3

Bildquelle: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten