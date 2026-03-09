Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NIO wird am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,036 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,40 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,729 CNY, gegenüber -1,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 87,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

