NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

139.99
CHF
-0.01
CHF
-0.01 %
18:00:00
BRXC
09.03.2026 17:15:09

NVIDIA Buy

NVIDIA
139.99 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Dieser dürfte mehr Vertrauen in die Skalierbarkeit seiner Systeme, seine Führungsposition im Netzwerkbereich und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Künstliche Intelligenz vermitteln schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 180.59 		Abst. Kursziel*:
35.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 179.24 		Abst. Kursziel aktuell:
36.69%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
