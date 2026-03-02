NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Dieser dürfte mehr Vertrauen in die Skalierbarkeit seiner Systeme, seine Führungsposition im Netzwerkbereich und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Künstliche Intelligenz vermitteln schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 245.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 180.59
Abst. Kursziel*:
35.67%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 179.24
Abst. Kursziel aktuell:
36.69%
Analyst Name::
Timothy Arcuri
KGV*:
-
