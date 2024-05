LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis nach Zahlen von 28,50 auf 24,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte senkte entsprechend seine Schätzungen bis 2026. Nach dem jüngsten Kursrutsch aber ergebe sich nun ein guter Einstiegszeitpunkt. Die Aktien besäßen viele wünschenswerte strukturelle Qualitäten wie eine gute Erfolgsbilanz, einen sehr beliebten Vorstandsvorsitzenden, eine starke Finanzlage, eine hohe Gesamtrendite und ein fehlendes Engagement in China./la/ajx;