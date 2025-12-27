So viel Wert wäre mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Hedera war am 26.12.2024 0.2844 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35’165.81 Hedera. Die gehaltenen Coins wären gestern 3’926.12 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.1116 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.74 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 18.12.2025 bei 0.1051 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net