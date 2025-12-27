Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Toncoin gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Toncoin 5.719 USD wert. Bei einer TON-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 174.86 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 271.52 USD, da sich der Wert von Toncoin am 26.12.2025 auf 1.553 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 72.85 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.437 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 28.12.2024 erreicht und liegt bei 5.798 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
