NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis nach Zahlen von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu dem Autobauer von einer "Ergebnisnormalisierung auf hohem Niveau". Im vergangenen Jahr habe es einige Faktoren gegeben, die die Erträge von Stellantis außergewöhnlich begünstigt hätten./ck/he;