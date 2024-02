NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für den Autobauer an. Dabei verwies er auf aktuelle Auslieferungsdaten in der Europäischen Union und den USA. Das habe zu einer durchschnittlichen Anhebung seiner Ergebnisschätzungen von rund zwei Prozent geführt, schrieb Asumendi./ck/he;