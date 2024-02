NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 24 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autokonzern sei einzigartig positioniert, um von der jüngsten Verlangsamung der Elektromobilität zu profitieren, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begrüße zudem den robusten Aktienrückkaufplan, der das Unternehmen von seinen europäischen Konkurrenten abhebt und nordamerikanische Investoren anziehen dürfte./edh/tih;