Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Donnerstag sinkt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1.87 Prozent auf 7’820.82 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.355 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.23 Prozent auf 7’871.76 Punkte an der Kurstafel, nach 7’969.88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’774.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’887.95 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.26 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’398.78 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 8’151.38 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Wert von 8’171.47 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.57 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’642.23 Punkten. Bei 7’768.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 239’206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232.584 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.89 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch