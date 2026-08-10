Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.60 Prozent auf 18’546.97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90.644 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.218 Prozent auf 18’700.32 Punkte an der Kurstafel, nach 18’659.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18’546.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’700.32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’128.23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’628.53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 17’394.92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.86 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5.43 Prozent auf 3.65 EUR), TeamViewer (+ 2.98 Prozent auf 6.73 EUR), pbb (+ 2.96 Prozent auf 3.54 EUR), PVA TePla (+ 2.13 Prozent auf 30.70 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 1.96 Prozent auf 15.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Stabilus SE (-8.50 Prozent auf 15.72 EUR), PNE (-5.30 Prozent auf 9.83 EUR), GFT SE (-5.29 Prozent auf 22.40 EUR), Basler (-4.40 Prozent auf 22.80 EUR) und Jungheinrich (-3.21 Prozent auf 24.76 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 940’874 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.028 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch