Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0.59 Prozent höher bei 18’674.34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89.718 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.258 Prozent auf 18’612.78 Punkte an der Kurstafel, nach 18’564.81 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’600.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’725.30 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der SDAX 18’148.27 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’588.20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’293.38 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Südzucker (+ 3.67 Prozent auf 11.30 EUR), Stabilus SE (+ 3.62 Prozent auf 17.18 EUR), Hypoport SE (+ 2.87 Prozent auf 87.80 EUR), ATOSS Software (+ 2.77 Prozent auf 89.10 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.74 Prozent auf 22.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen GFT SE (-5.21 Prozent auf 23.65 EUR), INDUS (-3.11 Prozent auf 31.20 EUR), ASTA Energy Solutions (-2.82 Prozent auf 55.20 EUR), Shelly (-1.22 Prozent auf 64.60 EUR) und KSB SE (-1.22 Prozent auf 894.00 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1’260’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 3.759 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch