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HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

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XETRA-Handel im Fokus 10.08.2026 17:58:12

Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der SDAX zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

HAMBORNER REIT
4.05 CHF -0.34%
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Schlussendlich fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0.64 Prozent auf 18’539.34 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.644 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.218 Prozent auf 18’700.32 Punkte an der Kurstafel, nach 18’659.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’700.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’526.85 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 18’128.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’628.53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’394.92 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.82 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5.54 Prozent auf 3.66 EUR), TeamViewer (+ 2.60 Prozent auf 6.71 EUR), pbb (+ 2.09 Prozent auf 3.51 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.96 Prozent auf 15.60 EUR) und secunet Security Networks (+ 1.89 Prozent auf 194.20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Stabilus SE (-9.08 Prozent auf 15.62 EUR), GFT SE (-6.34 Prozent auf 22.15 EUR), PNE (-4.72 Prozent auf 9.89 EUR), Jungheinrich (-3.91 Prozent auf 24.58 EUR) und CANCOM SE (-3.41 Prozent auf 24.05 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1’474’753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4.028 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.35 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
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Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
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