NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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17.11.2026 22:33:51
Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben
Der NASDAQ Composite zeigte sich schlussendlich in Rot.
Schlussendlich gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.74 Prozent auf 24’328.38 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.075 Prozent auf 24’528.06 Punkte an der Kurstafel, nach 24’509.76 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 24’547.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’989.09 Punkten.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’140.03 Punkte. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 26’644.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’708.07 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4.70 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 16.28 Prozent auf 1.00 USD), Dorel Industries (+ 6.88 Prozent auf 0.95 USD), Geron (+ 6.17 Prozent auf 1.00 USD), Elbit Systems (+ 5.85 Prozent auf 720.53 USD) und SpaceX (+ 3.16 Prozent auf 141.70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-16.40 Prozent auf 0.26 USD), Cogent Communications (-14.88 Prozent auf 3.18 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10.00 Prozent auf 1.94 USD), Salesforce (-9.45 Prozent auf 194.52 USD) und Ballard Power (-8.40 Prozent auf 1.15 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 74’662’468 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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