Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.59 Prozent im Minus bei 26’764.53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.121 Prozent fester bei 27’229.95 Punkten, nach 27’197.15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’580.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’258.84 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’187.55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’995.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’799.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell SpaceX (+ 2.39 Prozent auf 140.64 USD), Arm (+ 2.26 Prozent auf 179.00 USD), Microchip Technology (+ 1.79 Prozent auf 59.69 USD), Diamondback Energy (+ 1.02 Prozent auf 179.22 USD) und Astera Labs (+ 0.95 Prozent auf 204.27 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-6.75 Prozent auf 322.25 USD), Datadog A (-5.58 Prozent auf 163.21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.95 Prozent auf 97.93 USD), AppLovin (-4.79 Prozent auf 395.35 USD) und Workday (-4.69 Prozent auf 184.96 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 31’475’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch