SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung ? mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 127.79
|
Abst. Kursziel*:
64.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 127.99
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.08%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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