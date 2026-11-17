Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.19 Prozent auf 26’873.51 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.121 Prozent auf 27’229.95 Punkte an der Kurstafel, nach 27’197.15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27’258.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’580.86 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’187.55 Punkte. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 29’995.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’799.92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.61 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 4.01 Prozent auf 182.07 USD), SpaceX (+ 2.37 Prozent auf 140.62 USD), Astera Labs (+ 1.99 Prozent auf 206.37 USD), Gilead Sciences (+ 1.80 Prozent auf 170.59 USD) und Honeywell Technologies (+ 1.61 Prozent auf 221.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-5.60 Prozent auf 97.26 USD), Intuit (-5.30 Prozent auf 327.25 USD), Moderna (-5.10 Prozent auf 204.30 USD), Datadog A (-5.07 Prozent auf 164.10 USD) und Workday (-4.35 Prozent auf 185.62 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.706 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.39 Prozent.

Redaktion finanzen.ch