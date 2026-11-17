Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 27’201.23 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.121 Prozent auf 27’229.95 Punkte an der Kurstafel, nach 27’197.15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27’258.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27’115.70 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’187.55 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 29’995.38 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 24’799.92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.91 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 3.86 Prozent auf 181.81 USD), Lumentum (+ 3.30 Prozent auf 564.04 USD), Microchip Technology (+ 2.54 Prozent auf 60.13 USD), SpaceX (+ 2.50 Prozent auf 140.79 USD) und Diamondback Energy (+ 2.46 Prozent auf 181.78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Workday (-4.36 Prozent auf 185.60 USD), Intuit (-3.62 Prozent auf 333.06 USD), Moderna (-3.27 Prozent auf 208.22 USD), Adobe (-2.84 Prozent auf 239.02 USD) und Thomson Reuters (-2.77 Prozent auf 105.29 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10’231’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.706 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch