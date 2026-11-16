Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson hält den Weg zu noch profitablerem Wachstum bis ins Geschäftsjahr für gut berechenbar, wie er am Freitag schrieb. Die Pipeline für neue Gasturbinen-Aufträge bleibe prall gefüllt - auch abseits von Rechenzentren. Zudem habe das Management das Potenzial aus dem Servicegeschäft nach 2030 betont.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:37 Uhr um 1.2 Prozent auf 129.74 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 58.01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 204’914 Siemens Energy-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8.2 Prozent nach oben. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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