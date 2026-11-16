Brenntag SE-Aktie: Herabstufung durch DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 09:30 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.8 Prozent auf 58.20 EUR ab. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30’104 Brenntag SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 21.4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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