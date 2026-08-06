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Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

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10.08.2026 07:33:58

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 64.42 		Abst. Kursziel*:
31.95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 65.19 		Abst. Kursziel aktuell:
30.39%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
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07:33 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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