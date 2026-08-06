Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 64.42
|
Abst. Kursziel*:
31.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 65.19
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.39%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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21.04.26
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Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
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